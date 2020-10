Pistocchi: “Auguri D10S!”

Febbraio ‘92: Maradona, alla vigilia del rientro in Nazionale, mi concede una intervista esclusiva. Siviglia,ore 10 al Sanchez Pizjuan, per l’allenamento. Ma non c’è: arriva alle 11 in Ferrari Testarossa: ci sono 20mila persone solo per vedere lui 👑 AUGURI D10S #Maradona60 pic.twitter.com/a2TnMwaAD1