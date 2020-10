Napoli vittorioso contro la Real Sociedad, c’è una curiosa statistica: non succedeva dal 2015!

Opta, una delle maggiori compagnie per l’elaborazione di dati sportivi, ha riportato una curiosa statistica sul proprio profilo Twitter. Il Napoli infatti stasera ha vinto il match di Europa League contro la Real Sociedad con solo il 34% di possesso palla. Percentuale di possesso palla non consueta per il tipo di gioco che da anni il Napoli sta portando avanti. Gli azzurri non vincevano una partita con un possesso palla inferiore al 35% da oltre cinque anni: 18 gennaio 2015 contro la Lazio.

Di seguito il tweet:

34% – Il Napoli non vinceva un incontro in tutte le competizioni nonostante un possesso palla inferiore al 35% da gennaio 2015 contro la Lazio (34% contro la Real Sociedad). Spiraglio.#RealSociedadNapoli #UEL — OptaPaolo (@OptaPaolo) October 29, 2020