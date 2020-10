Paura per Maradona, un suo assistente positivo al Coronavirus: Diego è in isolamento preventivo

Preoccupazione in Argentina per le condizioni di Diego Armando Maradona. Come riportato da Olé, il Pibe de Oro è in isolamento preventivo poiché un suo assistenze ha manifestato i sintomi del Coronavirus. Maradona potrebbe non essere sulla panchina del Gimnasia per il debutto di Coppa previsto per venerdì, giorno in cui, tra l’altro, Maradona compirà sessanta anni. Situazione in evoluzione dunque, in attesa dei risultati del tampone che chiariranno l’eventuale positività del Pibe de Oro.

Siamo anche su Google News: per seguire tutte le news sul Napoli Calcio clicca QUI