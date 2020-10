Maradona a France Football – “Stavo per lasciare il Napoli, Ferlaino era già d’accordo”

Diego Armando Maradona, leggenda del Napoli e dal calcio, è stato intervistato in esclusiva da France Football, rivelando dei clamorosi retroscena sulla sua carriera e su come avesse potuto lasciare Napoli per giocare in Francia, queste le sue dichiarazioni:

DIREZIONE MARSIGLIA – “I dirigenti del Marsiglia mi contattarono per offrirmi il doppio dello stipendio. Giocavo al Napoli e il presidente Ferlaino mi disse che nel caso in cui avessimo vinto la Coppa UEFA mi avrebbe lasciato partire. Bernard Tapie e Michel Hidalgo (Presidente dell’OM e il direttore sportivo dell’epoca) vennero in Italia per discutere della proposta. Quando tornai a Napoli ringraziai Ferlaino per gli splendidi anni gli dissi che sarei partito. Da quel momento lui non capì e fece subito marcia indietro. Fine della storia”