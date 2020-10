GdS – Punte rapide e azioni manovrate, ecco come segna il Napoli

Nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, si sottolinea come il Napoli stia trovando i risultati e i gol soprattutto attraverso il gioco. Niente calci piazzati o mischie, gli azzurri segnano con fluidità grazie ad un gioco fatto di azioni manovrate e movimenti delle punte. Infatti, i sei giocatori offensivi del Napoli schierati finora sono riusciti a trovare la rete.

Questo dato è forse quello che più fa contento Gattuso, ovvero come in attacco ci sia una vera e propria cooperativa del gol. Sui 14 gol segnati finora, sono 8 i marcatori, come l’Atalanta, il miglior dato in Serie A. Questo perché oltre al lavoro di squadra, il Napoli ha tantissime soluzioni tattiche in attacco, che si giochi 4-2-3-1, con la doppia punta Osimhen-Petagna, o che si schieri il 4-3-3 con Mertens falso nove.