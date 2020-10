Petagna: “Gattuso? Il mio idolo! Qui tanti giocatori forti, gioco facilitato per noi attaccanti”

Al termine del match Benevento-Napoli, Andrea Petagna è intervenuto ai microfoni di DAZN. Di seguito quanto evidenziato:

“Il rapporto con Gattuso è fantastico. Lui è stato un campione ed è un esempio. Devo occupare di più la posizione centrale, è questione di abitudine.

Al Napoli si gioca con uomini forti, è tutto più facile per noi attaccanti. Devo cercare di stare più nel vivo del gioco e non troppo lontano dalla porta. Devo stare più vicino a Victor per cercare di fare gol .

A me piace giocare anche lontano dalla porta, aiutare la squadra a salire e fare assist al compagno, queste sono di più le mie caratteristiche. Poi, essendo grande fisicamente in area sarei utile”.