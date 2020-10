CdS – Gattuso innervosito dalla sconfitta con l’AZ: messaggio del tecnico alla squadra per il derby

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport, scrive della sconfitta del Napoli contro l’AZ e di come Gattuso abbia reagito alla prestazione dei suoi giocatori. Ecco quanto evidenziato:

“Però, intanto, è vietato distrarsi, perché il Napoli ha già dato e Gattuso, senza alzare la voce, l’ha spiegato che la sconfitta contro l’AZ gli ha rovinato l’umore: ma il campionato è un’altra storia, che va risistemata, aspettando che l’iter della giustizia sportiva definisca il passato più recente”.

“Tre partite giocate e dodici gol segnati, uno solo subito, per ritrovarsi ad otto punti, perché per il momento la penalizzazione sta lì, come un macigno. Sul campo, c’è l’en plein, ma è una tenera illusione che svanisce rileggendo la classifica”.

“La ripartenza rapidissima è stata fissata per Benevento-Napoli, non una partita qualsiasi, dopo la doccia gelata con l’AZ che ha disorientato Gattuso“.