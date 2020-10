Di Marzio svela: “Prima di arrivare a Napoli, Petagna ha perso dieci chili”

Nel corso del post partita di Benevento-Napoli, Gianluca Di Marzio ha rivelato un retroscena su Andrea Petagna in diretta su Sky Sport: “Petagna in estate si è allenato duramente, con un personal trainer per arrivare a Napoli in forma perfetta. Ha perso 10 kg”.

Lo stesso attaccante azzurro ha confermato quanto affermato da Di Marzio: “Sapevo che era l’occasione della mia vita e volevo farmi trovare al meglio. Sono venuto a Napoli per restare e giocarmi le mie carte, so di avere caratteristiche importanti per la squadra”