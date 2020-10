Palmeri: “Parole gravissime di De Magistris. Se ne sta in televisione mentre la sua città va a fuoco”

Fioccano in serata le proteste verso il sindaco della città di Napoli, Luigi De Magistris, per esser rimasto in trasmissione al programma Titolo Quinto, in onda su Rai 3, a commentare le immagini della clamorosa rivolta scoppiata nella serata del 23 ottobre piuttosto che mobilitarsi per tentare di sedare la rivolta stessa. Le critiche arrivano anche da svariati colleghi, Tancredi Palmeri è uno di questi. Ha commentato così il noto giornalista sul suo profilo Twitter:

Parole gravissime di De Magistris in diretta.



Già il surrealismo di un sindaco che se ne sta in televisione a vedere la propria città a fuoco.



E poi la spinge su “Non giustifico la violenza però…” pic.twitter.com/efU3y7gvxw — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) October 23, 2020