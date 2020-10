Nuovo Dpcm, novità sulla scuola: Il primo ciclo di istruzione continuerà a svolgersi in presenza

Secondo quanto si legge su IlMessaggero.it, ci sarebbero le prime anticipazioni riguardanti il nuovo Dpcm del Premier Giuseppe Conte. Molte novità anche riguardanti la scuola. Ecco quanto evidenziato:

“L’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione – materna, elementari e medie – e per i servizi educativi per l’infanzia continuerà a svolgersi in presenza. Le scuole superiori adotteranno una Dad pari al 75% delle attività e dunque un 25% in presenza su tutto il territorio nazionale, uniformando le ordinanze regionali”. Lo si apprende dalla prima bozza del Dpcm, ancora in via di definizione.