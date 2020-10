Non si è ancora sbloccato il match tra Napoli e Az Alkmaar. Il Napoli continua ad attaccare ma a non trovare il gol del vantaggio. Al 32′, però, c’è stato un episodio che ha fatto sorgere non poche polemiche.

Svensson trattiene il braccio di Lozano in area, l’azzurro chiede il rigore. Per l’arbitro, però, il contatto non c’è ed ha assegnato solo il calcio d’angolo in favore della squadra di casa.