Coronavirus, presidente CTS: “C’era tanto tempo per prepararci, ma non abbiamo fatto tutto quello che avremmo dovuto fare. Stiamo entrando in una fase critica!”

Il presidente del Comitato Tecnico Scientifico Agostino Miozzo ha rilasciato alcune dichiarazioni al Fatto Quotidiano. Di seguito le parole:

“Abbiamo avuto tanto tempo per preparaci adeguatamente e mi chiedo se il sistema abbia utilizzato il tempo disponibile. Quando vedo tante persone in coda al drive-in per fare il tampone ho la sensazione che la risposta alla domanda sia drammaticamente negativa. Non abbiamo fatto tutto quello che avremmo dovuto fare. Non possiamo più perdere tempo, stiamo entrando in una fase estremamente critica”.