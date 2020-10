Gattuso: “L’AZ ha giocato una gran partita difensiva! Noi non siamo stati incisivi, Avremmo potuto giocare 180 minuti, ma così gli abbiamo fatto il solletico”

Nel post partita di Napoli-AZ il mister Gennaro Gattuso è stato intervistato negli studi di Sky Sport. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Errore della partita? Abbiamo fatto un possesso palla sterile, c’era poco movimento. C’era la sensazione che non avremmo mai segnato. Abbiamo subito mezzo tiro in porta e abbiamo perso la partita”.

“Questione di mentalità, c’è differenza rispetto a sabato? Ogni partita è una storia a sé, possiamo rifarci domenica ma sta di fatto che abbiamo messo la strada in salita per l’Europa League. L’AZ ha fatto una partita snaturata, difendendosi, ma ha giocato una gran partita”.

“Pesa l’emergenza Covid? Sì ovvio, ma ti fa dare anche qualcosa in più. Ne è testimonianza il comportamento difensivo inaspettato tenuto dall’AZ”.

“Fa rabbia il gol subito? Sì perché non abbiamo concesso quasi nulla. Potevamo fare meglio sul gol, ma in Europa succede. Le partite sono imprevedibili. Non posso rimproverare niente ai ragazzi, se non di essere più concreti“.

“C’è stata un po’ di stanchezza? Sì, ovvio. Pesano anche le assenze di Elmas e Zielinski perché abbiamo meno soluzioni. Però la cosa più importante era andare a fare gol e non sciupare, così come abbiamo giocato gli abbiamo fatto il solletico“.