Europa League, l’AZ è al San Paolo: sta svolgendo l’allenamento di rifinitura in vista della sfida di domani

L’AZ Alkmaar in questo momento si trova al San Paolo, lì dove sta svolgendo l’allenamento di rifinitura in vista della sfida di Europa League contro gli azzurri in programma domani alle 18:55.

Al momento procede tutto secondo il protocollo Uefa. L’AZ al termine dell’allenamento tornerà all’Hotel Britannique, dove soggiornerà in attesa della sfida con gli azzurri.

La situazione è particolarmente delicata a causa dei numerosi casi di positività rilevati nella squadra ospite. L’ASL di Napoli può entrare in gioco solo se nel gruppo squadra dell’AZ dovessero presentarsi nuovi elementi sintomatici. A riferirlo è l’ANSA.