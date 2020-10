Crisanti: “L’AZ può tranquillamente giocare, il focolaio è estinto! Ecco il metodo giusto per evitare i contagi”

Andrea Crisanti, virologo dell’Università di Padova, ha rilasciato un’intervista a Radio Punto Nuovo. Il medico si è espresso in merito alla partita di domani tra Napoli ed AZ Alkmaar, poiché la squadra olandese è decimata dall’emergenza Coronavirus. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Se una squadra fa un tampone molecolare tre giorni prima di giocare, arrivano a Napoli e non hanno contatti, rifanno un nuovo tampone prima della partita, così i negativi possono scendere in campo. La trasmissione potrebbe essere stoppata in questo modo. Il protocollo di Serie A è inadeguato e l’abbiamo visto con il caso Genoa. Bisognerebbe testare i giocatori 3 giorni prima, isolarli, rifare il test il giorno della partita e far scendere in campo i negativi. Mi pare che il campionato olandese stia adottando questa modalità. Se fanno le cose correttamente, come precedentemente evidenziato, il focolaio può definirsi estinto. Dovrebbe essere il protocollo a dettare l’agenda, non viceversa“.