AZ Alkmaar, Koopmeiners in conferenza: “Napoli squadra top, ma lo siamo anche noi”

Il centrocampista e capitano Teun Koopmeiners è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida contro il Napoli in programma domani sera allo stadio San Paolo.

Com’è stato il giro per venire qui? Com’è stata la preparazione? “E’ una bella città. Per quanto riguarda il Coronavirus è difficile, non siamo al completo ma ci siamo preparati normalmente”.

Com’è la situazione con tutti questi tamponi? “E’ così da mesi, è una nuova normalità, sapevamo di questa possibilità e ormai siamo preparati”.

C’è solo un titolare che manca, è una fortuna? “Meglio avere tutti però, ci sono tante partite ed è un peccato comunque. Un altro tampone? Qui ci sono giocatori risultati negativi”.

Come vi preparate ad una situazione simile? “Come sempre, dall’inizio non si capisce molto la situazione ma dobbiamo andare avanti, c’è una rosa ampia e siamo tutti pronti”.

Sulla storia di questo stadio: “E’ speciale, peccato non ci siano i tifosi, sono le partite che tutti vogliono giocare”.

L’avversario è molto forte. “Sì, ed è in forma. Ci sono giocatori top in Italia, ma anche noi giochiamo al top in Olanda”. Osimhen o Mertens? “Entrambi sono molto forti, ma anche noi abbiamo giocatori forti, non vedo l’ora di giocare domani”.