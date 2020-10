Ezequiel Schelotto vicino al ritorno in Serie A da svincolato: contatti in corso con il Cagliari

Ezequiel Schelotto è vicino al ritorno in Serie A, destinazione Cagliari. È questo quanto riportato dal giornalista della Gazzetta dello Sport ed esperto di mercato Nicolò Schira sul proprio account Twitter.

Nella giornata di giovedì è in programma un summit tra la dirigenza rossoblù e il calciatore italo-argentino per trovare l’accordo definitivo. I contatti vanno avanti già da un mese. Si tratterebbe di un colpo a parametro zero: l’ex Inter non ha rinnovato il suo contratto con gli inglesi del Brighton.