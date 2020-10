La Juve non si costituirà in appello, il Mattino: la scelta del club aiuterà il Napoli ad ottenere ripetizione match

L’edizione odierna del Mattino torna a parlare del caso Juve-Napoli, analizzando le posizioni dei due club. A quanto pare una decisione intrapresa dal club bianconero potrebbe favorire gli azzurri per quanto riguarda la revisione della sentenza.

Il Napoli ha già presentato l’annuncio di reclamo, mentre la Juventus continua a non mandare segnali. In altre parole non si costituirà in giudizio d’appello. Questo dovrebbe aiutare il Napoli ad ottenere la ripetizione del match e restituzione del punto di penalizzazione. Nelle prossime ore ci sarà la decisione anche della sezione che si occuperà del caso.