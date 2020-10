Gattuso punta sull’Europa League, Tuttosport: quattro novità dal 1′, test medico per Insigne

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sul prossimo impegno del Napoli che vedrà gli azzurri affrontare l’Az Alkmaar in Europa League. Gattuso sarebbe intenzionato a non lasciare nessuno nel comparto dei titolari che di volta in volta scendono in campo e a tal proposito starebbe valutando dei cambi.

Il mister non lascia nulla al caso e non vuole trascurare nessun obiettivo. In vista della sfida di giovedì a Fuorigrotta contro l’Az Alkmaar, Gattuso ha fatto allenare la squadra anche ieri e Insigne ha svolto parte del lavoro in gruppo. Domani il capitano si sottoporrà ad una risonanza magnetica per verificare se la guarigione al muscolo è completa e se potrà riaggregarsi definirtivamente ai compagni di squadra. In preallarme per l’esordio europeo anche Meret, Mario Rui, Maksimovic e Lobotka che potrebbero giocare dal primo minuto.