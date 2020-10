Bakayoko-Napoli, CorSport: così Gattuso ha convinto Giuntoli in estate. Il retroscena

L’edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sull’affare Bakayoko e svela un retroscena che avrebbe per protagonista proprio mister Gattuso. Suo sarebbe il merito di aver convinto Giuntoli sulla trattativa lampo.

Un centrocampista come Tiemoué Bakayoko il Napoli non ce lo ha mai avuto, e forse non lo ha neanche mai seriamente cercato. Però nulla è per sempre e dalla magica ossessione del 4-3-3 ne è uscito anche Gattuso, che ad un certo punto s’è seduto con Cristiano Giuntoli ed ha deciso di cambiare il Napoli – “Che dici?” – È stata una trattativa lampo, aperta e chiusa proprio nel last minute, e su basi invitati: prestito oneroso di un milione di euro, con il Chelsea che però ha offerto la propria compartecipazione al 50% all’ingaggio di quattro milioni netti.