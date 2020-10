CdM – Zielinski ed Elmas non si sono ancora negativizzati. Insigne punta l’AZ Alkmaar

Il Corriere del Mezzogiorno ha riportato alcuni aggiornamenti sul Napoli. Piotr Zielinski ed Elmas sono ancora positivi al Coronavirus, mentre il capitano Lorenzo Insigne si avvia verso la guarigione.

“Zielinski ed Elmas non si sono ancora “negativizzati”. Insigne migliora nel percorso di recupero dalla distrazione al bicipite femorale rimediata contro il Genoa, si punta a regalargli uno spezzone nella gara di giovedi contro l’Az Alkmaar per poi averso il piena forma contro il Benevento. Ieri il Napoli si è sottoposto all’ultimo ciclo di tamponi della settimana che ha evidenziato la negatività dell’intero gruppo squadra, in serata poi gli azzurri si sono ritrovati in ritiro all’Hotel Britannique”.