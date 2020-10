Giuntoli: “Osimhen farà grandi cose in futuro! Milik ha rifiutato più volte il rinnovo”

A pochi minuti dal fischio d’inizio di Napoli-Atalanta, Cristiano Giuntoli ha parlato ai microfoni di Sky. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Su Osimhen.

I numeri parlano chiaro, è un ragazzo che riesce a creare spazi e lavora per la squadra. In futuro farà grandi cose.

Può andare in doppia cifra il numero di gol di Osimhen?

Sì, certo.

Come avete vissuto questa vigilia dopo le polemiche dello scorso anno con l’Atalanta?

Non si pensa all’ anno precedente ma al presente. Ci sono grandi emozioni sul campo, siamo concentrati su quello che dobbiamo fare non su ciò che abbiamo fatto.



Il Covid ha penalizzato molte società. Veniamo da gestioni molto ferme, con cervello e credo che il Napoli riesca ad emergere da questo periodo non buono.

Koulibaly è stato l’acquisto migliore di questa estate?

Penso che il Napoli rispetto al passato sia migliorato. Milik ha detto esplicitamente che voleva andare via, nonostante le nostre proposte.

Abbiamo pensato a fare bene le cose quotidiane per migliorare il futuro della squadra.