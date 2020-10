Gasperini in conferenza stampa: “Il Napoli ha giocato una partita di alto livello! Risultato giusto, Ilicic unica nota positiva”

Gianpiero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha tenuto la consueta conferenza stampa nel post partita di Napoli-Atalanta. Il tecnico ha detto la sua sulla sconfitta subita dagli orobici. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“C’è poco da dire: il Napoli ha giocato una partita di alto livello, noi di basso livello. Soprattutto nel primo tempo il divario è stato grande, e abbiamo subito gol che si potevano evitare. Il risultato ci sta tutto”.

“Eravamo visibilmente sotto ritmo, non abbiamo tenuto bene il campo. Bisogna prendere questa partita come un campanello d’allarme per le prossima partite, in particolare quella di Champions”.

“Ilicic è l’unica nota positiva. Il suo rientro è importante e Josip ha giocato anche bene. Sta bene, si è mosso coi tempi giusti, giocando ritroverà la condizione ottimale”.