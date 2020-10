Parma, Carli sicuro: “Per lo scudetto ci sono anche il Napoli e l’Atalanta”

Il campionato è pronto a ripartire sabato 17 ottobre e si riaprirà con un big match: Napoli-Atalanta. Partenopei e bergamaschi hanno iniziato molto bene nelle prime partite e per tanti addetti ai lavori potrebbero essere in lotta per lo scudetto.

La pensa così anche Marcello Carli, attuale direttore sportivo del Parma. Ai microfoni di Radio Sportiva, infatti, si è espresso in merito alla qualità delle due squadre in questione:

“Lo scudetto dell’anno scorso è stato poco enfatizzato, perché non era scontato. Sarri e la Juventus hanno fatto un ottimo lavoro. Quest’anno lotteranno 3-4 squadre per il titolo. Oltre ai bianconeri e all’Inter, anche il Napoli e l’Atalanta“.