Milik: “Da parte mia non c’è mai stata nessuna guerra con la squadra! Avrei voluto chiudere la mia avventura azzurra in armonia”

Arek Milik ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni dei colleghi polacchi di SportoweFakty, in cui si è soffermato anche sulla vicenda Napoli, in particolare anche sul presidente De Laurentiis:

“Guerra tra me e il Napoli? Capisco che i tifosi potevano prendersela quando leggevano determinate notizie su di me ma da parte mia non c’è mai stato nulla simile a una guerra con la squadra. Spero che dopo questa intervista i tifosi possano capire tante cose che non sapevano”.

“Fin dall’inizio avrei voluto chiudere la mia avventura napoletana in armonia, il Napoli però non comunicava con gli altri club interessati a me e finire da parte non credo sia una bella cosa. De Laurentiis? Il presidente ha le sue idee e dubito si faccia influenzare da quello che legge dai media”.