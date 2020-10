La Gazzetta – Insigne accorcia i tempi di recupero, possibile convocazione in Europa League

Secondo quanto riferito dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Lorenzo Insigne starebbe rispondendo bene al recupero dal problema rimediato nel match di campionato contro il Genoa.

L’attaccante ha svolto terapie, palestra e lavoro sul campo. Negli ultimi giorni infatti emerge un discreto ottimismo sul recupero del capitano azzurro e se con l’Atalanta non ci sono speranze di vederlo già in campo, queste ultime sono in crescita in vista del primo match di Europa League. È infatti nella partita interna contro l’AZ in programma il 22 ottobre che si potrebbe rivedere Insigne sul terreno di gioco.