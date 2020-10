CALENDARIO EUROPA LEAGUE NAPOLI – Terminato il sorteggio della nuova UEFA Europa League, il Napoli si appresta a prender parte alla competizione partendo in un girone non semplice con i baschi della Real Sociedad, gli olandesi dell’AZ Alkmaar e i croati del Rijeka. Gruppo F sulla carta abbastanza impegnativo per gli azzurri, che però hanno il compito – da testa di serie – di passare il girone ma anche di puntare alla vittoria finale della UEFA Europa League.

Adesso, però, andiamo ad esaminare insieme il calendario europeo degli azzurri, confrontandolo anche con gli incroci della competizione con la Serie A:

CALENDARIO EUROPEA LEAGUE NAPOLI: LE DATE DEI MATCH DEL GIRONE E GLI INCROCI CON LA SERIE A

SERIE A, quarta giornata: 17 ottobre, Atalanta (casa)

(casa) UEL, prima giornata: 22 ottobre, Napoli-Az Alkmaar ore 18.55

22 ottobre, ore 18.55 SERIE A, quinta giornata: 25 ottobre, Benevento (trasferta)

(trasferta) UEL, seconda giornata: 29 ottobre, Real Sociedad-Napoli ore 21

29 ottobre, ore 21 SERIE A, sesta giornata: 1 novembre, Sassuolo (casa)

(casa) UEL, terza giornata : 5 novembre, Rijeka-Napoli ore 18.55

: 5 novembre, ore 18.55 SERIE A, settima giornata: 8 novembre, Bologna (trasferta) SERIE A, ottava giornata: 22 novembre, Milan (casa)

(trasferta) UEL, quarta giornata: 26 novembre, Napoli-Rijeka ore 21

26 novembre, ore 21 SERIE A, nona giornata: 29 novembre, Roma (casa)

(casa) UEL, quinta giornata : 3 dicembre, Az Alkmaar-Napoli ore 21

: 3 dicembre, ore 21 SERIE A, decima giornata: 6 dicembre, Crotone (trasferta)

(trasferta) UEL, sesta giornata : 10 dicembre, Napoli-Real Sociedad ore 18.55

: 10 dicembre, ore 18.55 SERIE A, undicesima giornata: 13 dicembre, Sampdoria (casa)

LE DATE DELLA FASE FINALE DI UEL

14/12/2020: Sorteggio sedicesimi di finale

Sedicesimi di finale : 18/02/2021–25/02/2021

: 18/02/2021–25/02/2021 26/02/2021: Sorteggio ottavi di finale

Ottavi di finale : 11/03/2021–18/03/2021

: 11/03/2021–18/03/2021 19/03/2021: Sorteggi quarti di finale e semifinali

Quarti di finale : 08/04/2021–15/04/2021

: 08/04/2021–15/04/2021 Semifinali : 29/04/2021–06/05/2021

: 29/04/2021–06/05/2021 Finale: 26/05/2021

Il Gdansk Stadium, che ospiterà la finale di UEL

La finale di UEFA Europa League è in programma al Gdańsk Stadium di Danzica, in Polonia, ovvero lo stadio che avrebbe dovuto ospitare la finale del 2020. La città di Siviglia, che invece avrebbe dovuto ospitare la finale quest’anno, sarà la sede della finale dell’Europa League del 2022.