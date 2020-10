Antinelli: “Doveroso il rinvio di Juventus-Napoli! Il protocollo dovrà essere adattato alla nuova ondata di Coronavirus”

Il collega RAI Alessandro Antinelli, nel corso di Radio Goal, trasmissione radiofonica a cura di Radio Kiss Kiss Napoli, si è espresso sul tema riguardante il rinvio di Juventus-Napoli ed il nuovo protocollo. Di seguito, le sue parole evidenziate dalla nostra redazione:

“Parliamoci chiaro, il protocollo dovrà essere adattato alla nuova ondata di Coronavirus, bisogna continuare a resistere in tutti i settori per andare avanti nel miglior modo possibile.

Il calcio sarà in grado di forgiare una bolla anti-covid come quella della NBA? Questo è l’interrogativo che bisogna porsi nel massimo campionato italiano di calcio”.

Non parlo soltanto di isolamento degli atleti, ma di qualcosa di più compatto e diverso rispetto a ciò che è accaduto alla ripresa dello scorso campionato. Per me, e lo dico dall’inizio, il rinvio di Juventus-Napoli era doveroso, il Genoa è stato un caso limite che poteva riproporsi anche tra i tesserati del Napoli.

Rivedendo ciò che è accaduto all’Italia Under 21, è facile immaginare che alcune cose debbano essere cambiate per forza di cose“.