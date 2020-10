Tuttosport – Niente 3-0 a tavolino ai danni del Napoli, spunta la data per rigiocare la partita. Cosa rischiano gli azzurri

Secondo quanto riportato ampiamente dall’edizione odierna di Tuttosport, il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea si sta prendendo tutto il tempo necessario per decidere la sentenza sul caso Juventus-Napoli. Di seguito i principali passaggi evidenziati dalla nostra redazione:

“Il Giudice sta studiando le carte della Procura e non è escluso che possa averne altre. Sono circostanze rare ed irrituali, per questo si pensa ad una sentenza particolarmente elaborata. Probabilmente la sentenza non conterrà il 3-0 a tavolino ai danni del Napoli. Ciò è dovuto al fatto che per comminare il 3-0 a tavolino sarebbe bastato anche solo il referto dell’arbitro Doveri.

Il 3-0 a tavolino sarebbe infatti uno schiaffo morale all’ ASL del capoluogo campano. Per questo motivo è probabile che la sentenza preveda un rinvio della gara, il 13 gennaio è la prima data utile. Il Napoli potrebbe quindi essere punito con un punto di penalizzazione per non aver applicato correttamente il protocollo FIGC-Governo (non avendo creato la bolla immediatamente dopo il primo caso positivo). Previsto dunque un punto di penalizzazione o una multa particolarmente salata”.