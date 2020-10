JUVE NAPOLI ULTIMISSIME – Secondo ciò che il noto quotidiano nazionale Il Corriere della Sera riporta nella sua edizione odierna, la FIGC sarebbe andata – almeno preliminarmente e verbalmente – contro il Napoli e l’Asl della città per una motivazione in particolare: secondo la nostra Federcalcio, l’Azienda Sanitaria Locare partenopea non avrebbe specificato adeguatamente il motivo dello stop imposto agli azzurri, che da disposizioni non sono potuti partire alla volta di Torino. Di seguito, quanto da evidenziare:

“Nessuno è così sciocco dal sostenere che le Asl non abbiano alcuna competenza in materia, ma possono intervenire solo se, nel loro territorio, di fronte a casi cogenti (un aumento pericoloso dei contagi, una situazione preoccupante nelle terapie intensive) sia necessario impedire al gruppo squadra di muoversi per svolgere allenamenti e partite. Va però adeguatamente motivato, cosa che — secondo gli avvocati della Figc — non ha fatto la Asl di Napoli quando ha impedito alla squadra di andare in aeroporto, comportandosi come se il protocollo non esistesse”