Italia sul velluto contro la Moldova, Chiariello sbotta: “Che senso hanno amichevoli così insulse?”

Si sta giocando il match amichevole tra Italia-Moldova, con gli azzurri che sono in vantaggio 5-0 al termine del primo tempo. Il match ha comunque scatenato l’indignazione del giornalista di Canale 21, Umberto Chiariello, che ha criticato su Twitter il senso di match come questo.

Nulla contro il lavoro encomiabile di Mancini.

Ma mi dite che senso hanno certe amichevoli così insulse? 5 gol al 1^tempo contro una squadra inesistente che in serie D non si salva, un’Italia di terze linee che non giocherà mai, quindi manco a dire “proviamo gli schemi“.

Bah… — Umberto Chiariello (@Chiariello_CS) October 7, 2020