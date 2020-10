Younes, all’Eintracht: “Il progetto mi ha convinto e volevo farne parte”

Prima conferenza stampa di Younes con l’Eintracht Francoforte dopo l’addio al Napoli, ecco le sue parole: “Non sono una persona che accetta subito ma con l’Eintracht tutto era al suo posto. Il club ci ha provato e ci siamo trovati in sintonia. Non vedo l’ora di conoscere il gruppo”.

L’ex Napoli aggiunge poi sul progetto tecnico: “Il progetto Eintracht mi ha convinto e volevo farne parte. Mister Hutter è una persona ragionevole e chiara, mi farà ambientare senza preoccupazioni. Mi dà fiducia e per me è significativo. Gli obbiettivi? Punto ad arrivare in Europa League qui e giocare a livello internazionale” conclude così il tedesco.