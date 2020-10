SKY – Milik escluso dalla lista per la Serie A! Dalla lista Europa League fuori anche Llorente e Malcuit

Francesco Modugno, giornalista ed inviato per Sky Sport, ha rilasciato da poco alcune indiscrezioni all’emittente satellitare. In particolare il collega si è soffermato sulle prossime decisioni del Napoli riguardo la pubblicazione delle liste dei giocatori arruolabili per le varie competizioni.

I grandi esclusi sarebbero comunque noti. In particolare si tratterebbe di Milik, ormai completamente escluso dai piani societari. Il polacco, protagonista di lunghe telenovele lungo tutta la sessione di calciomercato, ha deciso di restare all’ombra del Vesuvio. Questo comporterebbe probabilmente l’esclusione del calciatore dalla rosa dei calciatori utilizzabili per entrambe le competizioni più importanti degli azzurri, ovvero Campionato ed Europa League.

Dalla lista per l’Europa League dovrebbero essere esclusi, oltre a Milik, anche Malcuit e Llorente. Lo spagnolo in particolare, dato per partente ma che come il compagno di reparto ha deciso di non cambiare casacca, rappresenta un surplus (anche piuttosto oneroso) per la rosa azzurra.