Partita persa a tavolino, Alvino come Sbarbi: “Capre, capre!”, poi pubblica il regolamento. Napoli in isolamento per 15 giorni

La notizia del blocco della partenza del Napoli per Torino da parte dell’Asl per via della Regione Campania ha scatenato tantissime reazioni sui social. Molti tifosi juventini invocano il 3-0 a tavolino.

A rispondere è stato il giornalista Carlo Alvino su Twitter, pubblicando il regolamento della FIGC: “Lo dico alla Sgarbi per la canea urlante che invoca il 3-0… capre capre capre capre capre”.

Nella foto pubblicata da Alvino si può leggere come come il regolamento sul rinvio gare per casi di Covid-19 preveda provvedimenti di autorità statali o locali, in questo caso regione Campania e Asl 1. Quindi pare non esistano rischi per il club di De Laurentiis.

Intanto per la squadra partenopea è stato previsto l’isolamento fiduciario per 15 giorni.

ECCO IL TWEET:

Lo dico alla Sgarbi per la canea urlante che invoca il 3-0… capre capre capre capre capre pic.twitter.com/ys4ZprEigm — Carlo Alvino (@Carloalvino) October 3, 2020