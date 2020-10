Gazzetta – Contatti tra Napoli e Fiorentina per Milik: spunta la richiesta di ADL

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport“, svela alcuni contatti avvenuti ieri tra Napoli e Fiorentina per la cessione dell’attaccante polacco Arek Milik ai viola. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“In queste settimana si è parlato molto di Krysztof Piantek a Firenze, ma l’Hertha Berlino non fa sconti. E allora ieri i toscani hanno bussato alla porta di De Laurentiis. Risposta? Dieci milioni per il prestito di Milik“

“Ma non è una strada semplice, visto che Arek ha il contratto in scadenza tra 8 mesi e preferirebbe una destinazione a titolo definitivo. Insomma, il discorso non ha portato a risultati apprezzabili”.