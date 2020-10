Nei 4 tamponi rimanenti per i calciatori azzurri c’è una brutta notizia, ovvero la positività di Elif Elmas. Il calciatore di conseguenza non partirà per la trasferta di Torino.

ECCO IL TWEET DEL NAPOLI:

Durante l’elaborazione degli ultimi 4 tamponi, è risultato positivo al Covid-19 il calciatore Elif Elmas. — Official SSC Napoli (@sscnapoli) October 3, 2020