Sarà la Real Sociedad la principale antagonista del Napoli ai gironi di Europa League. Un sorteggio non troppo agevole per gli azzurri che dovranno affrontare una trasferta ostica come quella in terra basca.

REAL SOCIEDAD, DAVID SILVA IL GIOIELLO E TANTI IN CERCA DI RISCATTO

La Real Sociedad negli ultimi anni si è confermata a ottimi livelli in Liga e ha legittimato le buone speranze anche nelle competizioni europei. E quest’anno ha inserito un elemento di spessore mondiale come David Silva. Sottratto alla Lazio in una trattativa sconsigliata ai deboli di cuore, l’ex Manchester City è tornato in Spagna, dov’era partita la sua carriera.

Ma a San Sebastiàn fanno le fortune della Real Sociedad tanti calciatori di livello: c’è Oyarzabal, funambolo della fascia sinistra cercato da tanti top club e in passato anche dal Napoli. Ha 23 anni ma è già un veterano e con David Silva può solo migliorare. Tra le meteore, Illarramendi, mai fattosi valere al Real Madrid, e Januzaj, ex gioiello del Manchester United. Isak si sta riscattando dopo un’esperienza fallimentare, da giovanissimo, al Borussia Dortmund. Ha ancora 21 anni e tutto il tempo per affermarsi.

L’ex Arsenal Nacho Monreal porta esperienza sulla fascia sinistra, a centrocampo agisce anche Mikel Merino, centrocampista di grande tecnica. Resta una squadra dagli ottimi valori individuali, ma che può mostrare qualche lacuna. Nelle prime quattro giornate in Liga ha racimolato due pareggi (contro Real Madrid e Valladolid), una vittoria per 3-0 sull’Elche e una sconfitta per 0-1 rimediata dal Valencia. Nessuna riflessione per ora su Imanol Alguacil, da sempre uomo societario.

REAL, COME GIOCA E FORMAZIONE TIPO

Per lui una trafila nelle giovanili che l’ha portato a diventare capo allenatore della prima squadra nel dicembre 2018. In 72 partite ha una media di 1.60 punti a partita. Predilige il 4-2-3-1, ma per sfruttare le capacità di David Silva da mezzala sinistra ha schierato i suoi con un 4-3-3 classico nelle prime uscite di questa stagione.

Pesa per ora l’assenza di Illarramendi, sostituito finora dal giovane Martin Zubimendi. Ispirato in questo inizio di stagione Roberto Lopez, già a segno in due circostanze subentrando. A San Sebastian c’è il suggestivo Estadio Municipal de Anoeta da quaranta mila spettatori. Niente da fare, però, per i tifosi azzurri che non potranno prendere parte alla trasferta basca. Intanto, l’undici tipo della Real:

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro; Gorosabel, Elustondo, Le Normand, Monreal; Merino, Illarramendi, Silva; Januzaj, Isak (William José), Oyarzabal. All. Alguacil.