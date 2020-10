Sky – Tutto bloccato per Milik: per meno di 4 milioni a stagione il polacco non si muove da Napoli

Come riportato dal collega Sky, Gianluca Di Marzio nel corso di Calciomercato – L’originale, Arkadiusz Milik è vicino alla permanenza in azzurro. Di seguito, le parole del collega evidenziate dalla nostra redazione:

“Tutto bloccato per Milik al Tottenham, anzi, gli Spurs hanno preso Vinicius quindi il polacco si allontana. Per meno di 4 milioni di euro a stagione il polacco non si muove da Napoli. Non può rinnovare in tre giorni sicuramente, non ci sono le tempistiche adatte per farlo“.