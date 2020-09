De Maggio: “Non condivido la scelta del Napoli di non rilasciare dichiarazioni in questa settimana”

Nel corso di Radio Goal, trasmissione radiofonica a cura di Radio Kiss Kiss Napoli, il direttore e collega Valter De Maggio, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Di seguito, quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Mi è stato comunicato dalla SSC Napoli che, in questa settimana che porta a Juventus – Napoli, non ci saranno dichiarazioni da parte dei tesserati partenopei. Una cosa che io non condivido. Una scelta del Napoli”