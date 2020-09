Sportitalia – Maksimovic, idea Inter: due scenari possibili. Vecino-Napoli, se ne riparlerà a gennaio

Alfredo Pedullà ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sportitalia circa il calciomercato del Napoli. In particolare, ha parlato di un’eventuale cessione di Maksimovic (LEGGI ANCHE Sky – West Ham pronto a formulare un’offerta per Maksimovic) :

“Maksimovic può essere un’idea per l’Inter che lo prenderebbe subito oppure a parametro zero. Il serbo piace a Conte perchè ha giocato per anni nella difesa a tre al Toro. Vecino? Piace moltissimo al Napoli, ma non c’è l’accordo sul pagamento dei primi stipendi e poi c’è l’infortunio che lo terrà fuori ancora un po’. Possibile se ne riparli a gennaio”