Rai – Ripresi i contatti con il Tottenham per Milik. Smentite su Duncan e De Sciglio

Ciro Venerato, giornalista Rai, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli e ha parlato del mercato azzurro:

“È stato offerto Rugani in prestito al Valencia. Il difensore della Juventus piace anche al West Ham. Se il Valencia prende Rugani, il West Ham farà di tutto per convincere il Napoli a cedere Maksimovic, il quale, viene valutato 20 milioni di euro, tanti per un giocatore in scadenza.

Milik? L’intermediario continua a lavorare. Ripresi contatti con il Tottenham che erano stati interrotti per motivi religiosi, dato che il club inglese è una società ebraica. L’intermediario rappresenta l’agente del polacco e il calcio Napoli. gli Spura vorrebbero prenderlo in prestito, quindi, il Napoli dovrà rinnovare il contratto a Milik e poi girarlo in prestito, ma bisogna valutare questa formula. Il Tottenham ha fatto capire che l’anno scorso potrebbe cedere Kane che piace al Real Madrid e quindi poi acquistare Milik. Potrebbe uscire anche qualche altro club.

Mi arrivano smentite secche e totali sull’idea Duncan, sia dalla Fiorentina che dal Napoli. Nessun riscontro neanche sulla notizia per lo scambio Llorente-De Sciglio, notizie prive di fondamento.

Koulibaly? Ieri ho scommesso 85 centesimi, oggi ne scommetto 90. Più passano i giorni e più la sua permanenza è sicura. Il Napoli ha bloccato Sokratis da settimane, quindi, in teoria può vendere Koulibaly anche il 4 ottobre e mandare la pec all’Arsenal il 5 e chiudere l’acquisto del greco.

Ounas, Younes e Llorente? Lo Spezia continua ad aspettare Llorente, ma non ha ancora tanta pazienza. Se in un paio di giorni lo spagnolo non deciderà, il club ligure andrà su altri nomi, tipo Santander.

Younes e Ounas non partiranno entrambi, ma solo uno dei due. Younes al momento ha interessi da Verona, Hertha Berlino, Celta Vigo e Swansea. Su Ounas ci sono Cagliari, Eintracht Francoforte e Real Sociedad. Voci non confermate dal club sannita, ma c’è anche il Benevento se dovesse cedere Insigne”.