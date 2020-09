E se la soluzione ai problemi del centrocampo del Napoli fosse il Ninja?

È vero, il centrocampo del Napoli è qualitativamente sbalorditivo. Fabián e Zielinski mettono in mostra in ogni partita una tecnica sopraffina in tutto ciò in cui si cimentano: nel dribbling, nel passaggio e nel tiro, mentre Demme e Lobotka sono i perni che fanno girare la giostra azzurra. Non dimentichiamoci di Elmas, un diamante grezzo trasformatosi in uno sfaccettato gioiello.

Ma manca qualcosa, o meglio, qualcuno che possa offrire alla causa azzurra ciò che più manca: copertura, proprio a centrocampo.

Servirebbe un calciatore che, con onore, possa assassinare il proprio avversario in caso di necessità, pur di difendere l’equilibrio ed il risultato della partita, ed infilarsi nelle difese avversarie.

Tipiche caratteristiche di un Ninja, ed in Italia ce n’è uno d’eccezione, atipico, poiché nato in Belgio e di origini indonesiane.

Se fosse Nainggolan la soluzione per il centrocampo del Napoli?

Radja Nainggolan rappresenta il tassello perfetto che completa il puzzle. Ha un buon tiro (anche dalla distanza), duttilità tattica e grande visione di gioco, ma soprattutto un’ottima prestanza fisica.

Al Napoli manca questo, un giocatore che abbia queste caratteristiche.

Attualmente il belga milita fra le file della Milano nerazzurra, ma ancora per poco. Mister Conte non lo considera congeniale al suo progetto, nonostante la sua bravura ed esperienza, ed è quindi sul punto di partenza. Il Napoli potrebbe farci un pensiero: il costo del cartellino non è elevato (poco più di 10 milioni di euro, ndr), e l’ingaggio rientra nel budget della società partenopea. Certo, l’età del calciatore poterebbe essere un problema (32 anni, ndr) perché non rientra nei canoni della linea verde adottata dal Napoli, ma di certo sarebbe un innesto fondamentale.

Ma attenzione, il giocatore è seguito non solo dal Cagliari, dove ha giocato in prestito lo scorso anno, ma anche dal Torino e dalla Fiorentina, che farebbero carte false pur di acquistarlo.

Per il Napoli, comunque, potrebbe rappresentare l’innesto ideale per completare il centrocampo. Quel Ninja che ha imparato ad essere silente. Anche fuori dal campo.

Erika Merolla