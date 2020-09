Dottor Nanni: “La Serie A non slitterà, bisognerà solo decidere su Genoa-Torino e tenere d’occhio il Napoli”

Il responsabile medico della Lega Serie A, il Dottor Gianni Nanni, è intervenuto ai microfoni di Sky e si è espresso sulla possibilità che il prossimo turno di Serie A possa slittare a causa dei 14 positivi del Genoa. Ecco le sue parole.

“Secondo me non slitterà l’intera giornata, bisognerà decidere solo su Genoa-Torino e tenere d’occhio la situazione del Napoli Oggi a Napoli hanno fatto i tamponi ma poi li rifaranno venerdì, e saranno quelli più importanti. Senza numeri catastrofici in altre squadre la decisione si limiterà a Genoa-Torino”