Insigne, l’agente: “Ci teneva a sfidare la Juventus, ma dovrà stare a riposo per 20-25 giorni. La vittoria di ieri? Merito di Gattuso!”

Vincenzo Pisacane agente di Lorenzo Insigne ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte. Di seguito quanto evidenziato:

Sull’infortunio di Insigne.

“Ho sentito Lorenzo ed è giustamente giù di morale. Non so se è la stessa gamba di Barcellona-Napoli, ma penso sia uno stiramento. Non ci voleva perchè credo debba stare a riposo per 20-25 giorni, anche perchè domenica ci sarà la sfida contro la Juventus. Gli girano le scatole per l’infortunio di ieri, ma è contento per la gara. Per un po’ di tempo sarà costretto a guardare i compagni.

Domani si sottoporrà a degli esami strumentali e si saprà l’entità dell’infortunio. Ci auguriamo sia un piccolo stiramento o una contrattura. Riesce a camminare ma ogni tanto accusa dolore. Lui avrebbe voluto giocare contro la Juventus e in Nazionale.

Il Napoli ha un allenatore abbastanza esigente e i ragazzi rispondono in maniera giusta stando sempre sul pezzo”.

Su Juventus-Napoli.

“Il Napoli deve pensare a sè stesso, il gruppo è molto giovane e spensierato. Possono essere un fastidio un po’ di tutti”.

Sul Napoli di Gattuso.

“Inizialmente si parlava di Gattuso solo come motivatore, poi si è dimostrato anche altro. Il Napoli ha la capacità di adattarsi, cambia due tre moduli a partita in corso. Ha dato ciò che mancava nell’ultimo anno: forza, grinta e autostima. La vittoria di ieri è merito suo”.

Su Osimhen.

“Dal campo si vede, è giovane ma con la testa sulle spalle. È molto trascinatore e caratteriale. Il fatto che si sia calato subito nel calcio italiano mi piace tanto, non è una cosa semplice. Con il passare del tempo lo apprezzeremo di più”.