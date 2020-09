Gattuso: “Non è tutto perfetto, abbiamo mancato di equilibrio. Avrei messo subito un centrocampista. A Lozano non ho regalato niente, Osimhen crea problemi agli avversari”

Gennaro Gattuso ha parlato ai microfoni di Sky nel post partita di Napoli-Genoa, terminata 6-0 al San Paolo:

“Il risultato è bugiardo, perchè se Zielinski non avesse fatto 2-0 avrei cambiato centrocampista per tornare al 4-3-3. Vero che abbiamo creato tanto ma abbiamo anche sofferto. Abbiamo rischiato di prendere gol, ho la sensazione che qualcosa abbiamo concesso, spesso non mi sono piaciuti i palleggi. Non è tutto perfetto, a tratti abbiamo mancato di equilibrio. Vero che abbiamo fatto cose importanti ma dobbiamo migliorare.

Noi dobbiamo pensare solo a migliorare, a lavorare, a trovare equilibrio e a far giocare i giocatori che stanno bene. Lozano? Non gli sto regalando nulla. Quest’anno sta giocando perchè sta diventando un giocatore importante. Osimhen? Ti dà possibilità di giocare in maniera diversa e crea problemi agli avversari. Koulibaly? Egoisticamente spero rimanga, ci sta dando tanto dal punto di vista professionale, tecnico e tattico. Fino all’ultimo giorno spero non arrivi qualche chiamata.

Juventus e sfida contro Pirlo? Vero che io ho qualche capello bianco, ma sono ancora giovane e mi aspetto di giocarne un altro centinaio contro, nessuno scommetteva che avrei fatto questa carriera. Adesso sta a noi. Dopo il Barcellona dissi che adesso sarebbero stati ca**i suoi. Vedremo, adesso bisogna dimostrare di essere bravi e avere grande conoscenza!”