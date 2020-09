Clamoroso da Torino: Llorente potrebbe fare ritorno alla Juve!

Secondo quanto riportato dai colleghi di Tuttosport, qualora la Juventus non dovesse riuscire ad aggiudicarsi Moise Kean, c’è la possibilità che i bianconeri virino su Fernando Llorente.

Lo spagnolo ha lasciato un ricordo positivo ai tifosi della Juventus e il suo possibile ritorno a Torino dipenderebbe soprattutto dal futuro di Kean. L’attuale attaccante dell’Everton resta in cima alla lista, ma qualora non dovesse andare in porto l’affare, il Leone di Pamplona è più di una semplice suggestione.