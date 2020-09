Lazio, assalto a Draxler! Pronto un quinquennale per provare a prendere il tedesco

Secondo quanto riportato dai colleghi di Tuttomercatoweb, Julian Draxler è il nome che potrebbe infiammare i tifosi della Lazio e far tornare l’entusiasmo dopo la cocente delusione per come è finita con David Silva.

Il tedesco è in scadenza a giugno 2021 con il PSG e i bianconcelesti hanno pronto un quinquennale a 3,5 milioni annui per convincerlo a scegliere Roma come prossima meta della sua carriera. Il tutto è però legato alla partenza di Caicedo, con l’Al Gharafa che è tornata sotto offrendo 5 milioni. Lo stesso Simone Inzaghi da tempo chiede alla società un jolly offensivo che possa far fare il definitivo salto di qualità alla rosa capitolina, specie in vista del ritorno in Champions League.