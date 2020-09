Corriere di Roma – Callejon alla Lazio se parte Caicedo: è più di un’ipotesi

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere di Roma, resta viva l’ipotesi di vede José Maria Callejon con la maglia della Lazio la prossima stagione.

Il quotidiano evidenzia però come il giocatore ormai ex Napoli possa arrivare solo in caso di addio di Caicedo. A quel punto, Lotito potrebbe imbastire una trattativa. L’esperienza internazionale di Callejon sarebbe molto utile alla Lazio, ce sarà alle prese con la Champions League. Il club biancocelesti ha dalla sua parte l’amicizia che lega Callejon al neo acquisto biancoceleste Pepe Reina. I due inoltre condivido lo stesso agente. Nonostante tutto ciò, la trattativa resta comunque di difficile realizzazione.