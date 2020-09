CdS – Vecino ha già detto sì al Napoli, ma c’è distanza tra i due club

Il Corriere dello Sport, all’interno dell’edizione odierna, ha dedicato ampio spazio al possibile trasferimento di Matias Vecino dall’Inter al Napoli. Il centrocampista uruguaiano sembra infatti ormai lontano dal progetto nerazzurro ed il club partenopeo potrebbe approfittarne per completare il pacchetto di centrocampisti. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Vecino ha già detto sì al Napoli. Attende con entusiasmo, sperando che le due società riescano ad accordarsi sul piano economico. Giuntoli, che ora sente l’ansia di dover completare l’organico, ha provato l’accelerata nei confronti del centrocampista uruguaiano. La formula sarà quella del prestito con diritto di riscatto, ma sulle cifre c’è ancora distanza. Il centrocampista è in ogni caso fermo ai box, quindi, anche se l’affare dovesse andare in porto, gli servirà del tempo per dimostrare di essere l’uomo giusto per il centrocampo del Napoli”.