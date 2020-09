Varriale: “Gattuso a Napoli può costruire un ciclo vincente”

Enrico Varriale, vice direttore di RAI Sport, è intervenuto sulle frequenze di “Radio Kiss Kiss Napoli” durante la trasmissione “Radio Goal” per discutere del futuro del Napoli e dei suoi giocatori. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Secondo me Gattuso può costruire un ciclo vincente a Napoli. Ci sono sulla carta squadre più attrezzate ed accreditate, ma credo che il Napoli debba centrare l’obiettivo per cui è stato costruito: un piazzamento che valga la Champions League”.

“Osimhen? Gattuso non sta sbagliando niente nella gestione, la volontà di non bruciarlo è evidente. Victor può giocare tante partite da titolare, mi sembra un ragazzo con la testa sulle spalle ed è un prospetto interessantissimo da far crescere con serenità”.

“Zielinski e Fabian Ruiz? Dovranno consacrarsi definitivamente“.